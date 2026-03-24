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Galo Trump
Confira a charge do jornal Estado de Minas desta terça-feira, 24/3/2026
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Quinho
24/03/2026 02:00
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Galo Trump
crédito: Quinho
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