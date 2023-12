Segundo o Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef), no relatório “Situação Mundial da Infância 2023”, 1,6 milhão de crianças brasileiras deixaram de ser vacinadas contra a paralisia infantil entre 2019 e 2021. Ativista das causas ligadas às pessoas com deficiência (PCDs) no Brasil, há mais de 40 anos, Mário Sérgio Rodrigues Ananias amplia a discussão sobre o tema com a publicação do livro “Sobre viver com pólio”, da Editora Viseu. De conteúdo autobiográfico, a obra relata a trajetória de superação e desafios de uma criança acometida por poliomielite aos seis meses de vida. Com uma narrativa nostálgica e bem humorada, o autor percorre a linha do tempo da própria vida até os 16 anos. Para contextualizar, Mário Sérgio faz referência a acontecimentos marcantes nos anos que, inclusive, antecedem seu nascimento, como: os tempos difíceis em que o pai, José Ananias, garimpou e colheu, do Rio das Velhas, o ouro que produziria as alianças do seu casamento com a mãe, Dona Therezinha; e os acidentes e incidentes na infância, o ingresso na escola e as descobertas na adolescência.



As cenas que revezam entre a alegria, emoção e aprendizado, abrem espaço para outro tipo de referência: a vacina, os tratamentos e equipamentos de auxílio a quem sofre sequelas da pólio. Sem autovitimização, o escritor traz, como contribuição social, esclarecimentos acerca dos riscos da não vacinação e as inúmeras adversidades enfrentadas pelas PCDs. A discussão ganha especial importância no momento em que o mundo registra um retrocesso contínuo na vacinação infantil. Além do Brasil, “Sobre viver com pólio” foi publicado na Alemanha, Áustria, Estados Unidos, Reino Unido, Espanha e México. n

* Estagiária sob supervisão da editora Ellen Cristie.

Livro Reprodução

Serviço

Livro: Sobre viver com pólio

Autor: Mário Sérgio Rodrigues Ananias

Editora: Viseu

Número de páginas: 138

Preço: Físico: R$ 58,19 ; E-book: R$ 9,90

Onde encontrar: Amazon