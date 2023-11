Fake news

Entre 16 e 18 deste mês, será realizado, no Rio de Janeiro, o XXIV Congresso Brasileiro de Oncologia Clínica (SBOC), evento que vai reunir especialistas nacionais e internacionais para discutir as principais novidades da oncologia clínica com ênfase no tema “Acesso e equidade”. Além de abordarem a disponibilidade e as ofertas dos cuidados oncológicos, na ocasião, jornalistas, médicos, ativistas e pacientes poderão debater sobre as fake news na área oncológica, com destaques para a mesa “Câncer e o necessário compromisso de informar com qualidade”. Como observado pela National Cancer Institute (NCI), uma em cada três publicações sobre câncer nas redes sociais contém informação incorreta. No Brasil, a SBOC vem atuando para desmentir fake news e explicar associações equivocadas a partir de postagens de grande repercussão nas redes sociais. Para mais informações, acesse: https://www.congressosboc.com.br/

Mais uma vacina no calendário

A partir do ano que vem, a vacina contra a COVID-19 passará a integrar o Calendário Nacional de Vacinação do Ministério da Saúde. A recomendação, inicialmente, será para crianças e grupos prioritários. Com isso, o imunizante passa a ser aplicado anualmente nessas faixas etárias. Além de crianças maiores de seis meses e menores de cinco anos, fazem parte do grupo: idosos, imunocomprometidos, gestantes, puérperas, trabalhadores da saúde, pessoas com comorbidades, indígenas, ribeirinhos, quilombolas, pessoas vivendo em instituições de longa permanência e seus trabalhadores, pessoas com deficiência permanente, privados de liberdade maiores de 18 anos, adolescentes e jovens cumprindo medidas socioeducativas, funcionários do sistema penitenciário e pessoas em situação de rua. A inclusão já passou por avaliação da Câmara Técnica de Assessoramento em Imunização da COVID-19 (CTAI), assim como ocorre com outras campanhas. Outro anúncio feito pela Pasta foi a possibilidade de uma vacina atualizada de acordo com as cepas em circulação no ano corrente.