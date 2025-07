Por um momento, esqueça as calorias: os quitutes do Norte e Nordeste

Escondidinho de Carne Seca: Camadas de carne seca desfiada, refogada com cebola e temperos, coberta com purê de macaxeira cremoso, finalizada no forno. O queijo gratinado por cima dá um toque especial a este prato clássico e reconfortante do Nordeste. Calorias: cerca de 250 kcal por 100 g.