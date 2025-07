Nada discretos: os bichos mais barulhentos do mundo

A baleia cachalote é um mamífero de origem ibérica que habita oceanos do mundo inteiro. É o maior carnívoro do planeta. Os machos chegam a ter entre 15 e 20 metros. As fêmeas, de 12 a 14 metros. Eles pesam até 80 toneladas. Conseguem ficar até 50 minutos dentro da água sem subir à superfície para respirar e mergulham a até 1.000m de profundidade.