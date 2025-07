Atores que ficaram carecas: veja como eram antes

Lawrence Fishburne - Ator e produtor de 62 anos, acumula grandes trabalhos. O primeiro deles foi com o personagem Morpheus na trilogia â??Matrixâ??. Também fez parte de â??Missão Impossível 3â?? (2006), da saga â??John Wickâ??.

Facebook BET e Chairman of the Joint Chiefs of Staff - Wikimédia Commons