Florence Pugh: estrela de ‘Thunderbolts*’ faz desabafo sobre redes sociais

A cena foi gravada no segundo prédio mais alto do mundo, na Malásia. Florence Pugh saltou do edifício com cabos. No filme, ela aparece em queda livre até abrir um paraquedas. “Quantas vezes você vê alguém se jogando de um prédio? É estranho o quão tranquila eu me sinto”, afirmou Pugh, demonstrando destemor.