Aproveite a sobra da comida em pratos criativos com sabor

Uma opção prática para aproveitar o molho do cachorro-quente da noite anterior pode ser pode utilizá-lo para incrementar um novo molho de tomate caseiro para macarrão. Geralmente, as receitas de molho feitas em casa levam algum extrato ou molho em lata para dar consistência aos tomates frescos, batidos no liquidificador, e posteriormente temperados na panela com cebolas e alho. Para evitar abrir outro tomate enlatado e utilizar o que acabaria no lixo, pode-se usar as sobras do molho de cachorro-