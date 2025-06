Redução de jornada de trabalho funcionou na Islândia; mas falhou em outros países

Em 2015, a Islândia testou reduzir a jornada de trabalho sem mexer nos salários de funcionários públicos do governo federal e da Câmara Municipal de Reykjavik, capital do país. Estudo publicado seis anos depois demonstrou que houve uma melhora na prestação de serviços e produtividade. Além disso, o bem-estar dos empregados aumentou consideravelmente, com ganhos emocionais e na vida pessoal.