Arrasador: show de Lady Gaga na praia de Copacabana entra para o Guinness Book

A estimativa da Prefeitura do Rio de Janeiro, baseada no estudo “Potenciais Impactos Econômicos do Show da Lady Gaga no Rio – 2025”, era de que o evento fosse atrair 1,6 milhão de pessoas, número similar ao de Madonna em 2024 (foto). Por isso, um esquema especial de segurança com mais de 5 mil agentes foi montado para proteger o público.