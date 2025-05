Maravilhas da Europa: monumentos icônicos que simbolizam seus países

Castelo de Edimburgo - Edimburgo - Escócia. Situado no topo do Castle Rock, é uma das fortalezas mais emblemáticas do Reino Unido. Sua história remonta ao século XII, sendo um importante centro militar e residência real. Hoje, abriga as Joias da Coroa Escocesa e a Pedra do Destino - foi utilizada pela última vez na coroação do Rei Charles 3º.