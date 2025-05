Vestígios de civilizações antigas: as maiores descobertas arqueológicas de 2024

Túmulo com obras de arte - Após 20 anos de escavações, arqueólogos da Universidade Livre de Berlim identificaram o túmulo de uma sacerdotisa do Egito antigo, Idy, fillha do governador Djefaihapi I. Os exploradores se surpreenderam com a sofisticação dos textos e ilustrações gravados nos caixões de madeira. Elas retratavam narrativas do caminho da vida para a morte, segundo as crenças do período.