Filme brasileiro premiado com Oscar entra na lista de melhores do New York Times

A cerimônia de premiação foi no dia 2/3 em Los Angeles, e consagrou Walter Salles com a estatueta por Melhor Filme Estrangeiro, um feito inédito no Brasil. Fernanda Torres perdeu para Mikey Madison, mas só o fato de concorrer já foi uma façanha. A única atriz brasileira a disputar o Oscar, antes dela, foi sua mãe, Fernanda Montenegro, por 'Central do Brasil'.