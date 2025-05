Um dos maiores cineastas da história surpreende ao revelar seus atores favoritos

As escolhas de Spielberg refletem a ligação do diretor com a história do cinema. Fã de grandes atores, Spielberg tornou-se uma referência atrás das câmeras. Recebeu 12 indicações ao Oscar e levou a estatueta de Melhor Diretor por A Lista de Schindler (1993) e Resgate do Soldado Ryan (1998), além de um prêmio Irving G. Thalberg por sua contribuição significativa ao cinema.