Peixe-leão capturado no Nordeste pode ser o maior do mundo

No Ceará, o Projeto Equilíbro dos Mares realiza um trabalho de conscientização ambiental para o combate ao peixe-leão. O Diário do Nordeste informou que, entre as ações, estão mergulhos para recolhimento da espécie e o estímulo ao consumo do peixe. O grupo quer capacitar líderes comunitários e guias turísticos para o trabalho ambiental. O projeto destaca que o peixe tem sabor de lagosta e pode ser uma opção para pesca.