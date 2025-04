Lady Gaga, Elton John, Diana Krall… Os cantores que são pianistas

Tom Jobim (1927 - 1994): cantor, compositor, pianista, violonista e arranjador nascido no Rio de Janeiro. Um dos maiores nomes da história da música brasileira, faz parte do trio que desenvolveu a bossa nova - ao lado de João Gilberto e Vinícius de Moraes. Com este último, compÃŽs â??Garota de Ipanemaâ?, música brasileira mais gravada no exterior. Outras canções de sua autoria, como â??Waveâ?, â??Corcovadoâ?, â??Desafinadoâ? (ao lado de Newton Mendonça) e â??Eu Sei que Vou te Amarâ? (com Vinícius) também se tor