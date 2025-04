Eleição do novo papa: conheça os cardeais brasileiros que votam no conclave

O conclave acontece dentro da Capela Sistina, no Vaticano, entre 15 e 20 dias após a morte do papa. Dessa forma, a escolha do sucessor do Papa Francisco deve ter seu início entre 6 e 11 de maio. Entre os 252 cardeais atuais, 135 tem menos de 80 anos e estão aptos a votar no novo líder da Igreja Católica.