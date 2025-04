Michael Fassbender: talento versátil e brilho na carreira

'Quem Fizer Ganha' é um faroeste moderno que traz Fassbender no papel de um caçador de recompensas que guia um jovem escocês pelos Estados Unidos do século XIX. O filme recebeu elogios por sua estética e pelo desempenho do ator, que incorporou com precisão o estilo dos clássicos do gênero, mas com uma abordagem contemporânea.