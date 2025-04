Pra quem não viu: Ovo explode no café da manhã

'Em função da estrutura do ovo, a clara cozida funciona como uma 'casca'. Você não deve aquecer o ovo inteiro cozido no micro-ondas. Provavelmente, em função do tempo para aquecer, o ovo cozido já irá explodir dentro. Ovos já cozidos devem ser cortados para serem reaquecidos, pois eles poderão explodir caso essas recomendações não sejam seguidas', disse a nutricionista Elke Stedefeldt ao G1.