EUA negam visto para Diabão, que entrou no Livro dos Recordes pelas tatuagens

Em junho de 2024 ele obteve uma esperada conquista: passou a ter o nome de Diabão Faro do Prado. E tirou um dos D do sobrenome. Michel modificou o corpo inteiro para ficar “parecido com o diabo”. Ele chegou a tatuar os olhos e a pele de preto e transformar as mãos em garras…Morador de Praia Grande (SP), ele entrou no livro Guinness, que registra recordes, como a pessoa que teve mais modificações corporais no mundo (mais de 60).