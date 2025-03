Cidades com maior população na América do Norte

Ecatepec de Morelos (México) â?? 1.655.015 habitantes. Parte da área metropolitana da Cidade do México, Ecatepec é uma cidade residencial com mercados locais vibrantes. O sítio arqueológico de Teotihuacán, com as famosas Pirâmides do Sol e da Lua, está nas proximidades, atraindo turistas interessados na história pré-colombiana.