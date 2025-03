Cientistas brasileiros identificam fragmentos de microplástico no cérebro de oito pessoas

Após a morte dessas pessoas, foi realizada autópsia nos corpos em que foram coletadas amostras de bulbo olfatório, primeira parte do sistema central, localizado bem acima do nariz. Essas estruturas ligam-se a neurônios que identificam moléculas de odor e podem ser vias de entrada de partículas de “objetos estranhos” e microrganismos no cérebro.