Estado do Piauí pode ter primeiro registro de beijo da humanidade

Local que reúne a maior concentração de sitio pré-históricos da América Latina, com os mais antigos exemplares de obras rupestres do continente. o Parque Nacional da Serra da Capivara, reconhecido como Patrimônio Mundial da Unesco, possui um registro de duas representações humanas de cabeças encostadas. A estimativa é de que elas tenham sido feitas há cerca de 12 mil anos e compõe uma série de expressões do cotidiano gravadas nas rochas do Sítio Boqueirão da Pedra Furada.