'Igrejas de ouro' pelo Brasil: templos barrocos são históricos no país

Remover esse ouro significaria destruir as obras e descaracterizar a arquitetura barroca. Além disso, essas igrejas são protegidas por leis de preservação do patrimÎnio, como as do IPHAN (Instituto do PatrimÎnio Histórico e Artístico Nacional). Qualquer tentativa de comercializar esse ouro seria considerada crime contra o patrimÎnio histórico.