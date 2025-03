Brasileiros entopem o Instagram de vencedora do Oscar com mensagens de repúdio

Por outro lado, Fernanda Torres parabenizou a premiada. Ao longo da campanha do filme e durante os eventos, Fernanda atraiu a admiração também pela educação e a postura de respeito às concorrentes. Elogiou as colegas, posou com Demi Moore, pediu respeito a Karla Sofia Gascón e agora fez questão de abraçar Mikey pela estatueta.