Pé-de-Meia: governo divulga calendário de pagamento a estudantes em 2025

Em fevereiro, o governo pôde pagar os primeiros depósitos do Pé-de-Meia aos estudantes que concluíram o ensino médio em 2024. Ele ocorreu dias após o Tribunal de Contas da União (TCU) liberar o pagamento do programa voltado para a educação básica. O órgão havia bloqueado os R$ 6 bilhões porque eles não estavam no Orçamento da União de 2025. Na decisão do dia 12/02, o TCU deu ao governo prazo de 120 dias para conseguir viabilizar com o Congresso Nacional a inclusão do programa no orçamento.