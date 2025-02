Fernanda Torres é homenageada com mural em Juazeiro do Norte

''A vida presta e muito'. É bastante comum e isso eu aprendi com a minha mãe e ela com minha avó, a colocar a espada de Santa Bárbara e a espada de São Jorge em frente a casa, elas falam que protegem contra energias ruins, protegem e purificam o espaço, no fim não há nada tão único e lindo que lembre o interior em que moro e trabalho arduamente com pessoas que assim como essas plantas protegem a casa. Boa sorte Fernanda Torres, vocês nos inspira e muito', escreveu Wanderson Petrova no Instagram