Austrália expande Marinha; conheça as maiores frotas do mundo!

Em 2023, o Diretório Mundial de Navios de Guerras Militares Modernos (WDMMW, na sigla em inglês) divulgou um ranking das maiores potências marítimas do mundo. A associação levou em consideração a quantidade de equipamentos e fatores como idade da frota. Veja a lista a seguir com unidades no inventário e a pontuação atribuída!