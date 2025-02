Criatividade e sabor: Refeições vegetarianas que são práticas e deliciosas

Sopa de cenoura: considerada por pesquisadores da gastronomia como uma das refeições mais antigas do mundo, apresenta força histórica e cultural em diversos países, como Portugal, Japão, Tailândia e Itália. A sopa/creme de cenoura é feita com o legume refogado com cebola e alho, em seguida batido no liquidificador e servido com sementes de abóbora e um fio de azeite de oliva.