Pórticos pelo mundo: estilos e significados que mudam a cada lugar

PÓRTICO DE SÃO PEDRO - VATICANO - Na Praça de São Pedro, há um pórtico imponente que dá acesso à Basílica. Ele foi projetado por Gian Lorenzo Bernini , um dos arquitetos escultores mais renomados da história da Itália, no século 17. São grandes portas e entre elas ficam placas de pedra com inscrições antigas e modernas. Nas extremidades do pórtico, ficam dois vestíbulos com estátuas.