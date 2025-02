Famosos que pularam a cerca e tiveram filhos fora do relacionamento oficial

O ator americano Chuck Norris tem cinco filhos. Em 1963, nasceu Dina, fruto de um relacionamento fora do casamento com Dianne Holechek, que começou em 1958. Ele só descobriu a filha nos anos 90 e se separou em 1998. O astro teve dois filhos com Dianne e outros dois com uma terceira mulher, mas depois de separado.