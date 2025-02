Uber lança função que permite a motoristas bloquear passageiros

O Uber chegou ao Brasil em 15/05/2014 e implantou uma concorrência ao táxi no serviço de transporte privado, além de uma diminuição do preço para os clientes. Contudo, também há reclamações. Uma pesquisa realizada em dezembro de 2023 com 400 motoristas na região metropolitana de Belo Horizonte mostrou queixas de excesso de trabalho dos motoristas.