Estados Unidos e Chile reivindicam ter a 'árvore mais antiga do planeta'

Patriarca da Floresta (Brasil) - É um jequitibá-rosa. Chegou-se a estimar uma idade de 3 mil anos, mas, recentemente, novas pesquisas fizeram essa idade cair para uma faixa imprecisa de 600 a 900 anos. Fica no Parque Estadual do Vassununga, em Santa Rita do Passa Quatro, no interior do estado de São Paulo.