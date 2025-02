Os piores filmes de 2024

Madame Teia - Dirigido por S.J. Clarkson e estrelado por Dakota Johnson e Sydney Sweeney, 'Madame Teia' explora a origem da personagem-título, uma clarividente com habilidades psíquicas que a conectam ao universo do Homem-Aranha. A trama promete expandir o universo do aracnídeo com uma abordagem misteriosa e envolvente.