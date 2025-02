Escritora critica saga de Harry Potter por causa de coruja

Além disso, as corujas têm um sistema auditivo altamente desenvolvido. Seus ouvidos assimétricos permitem que localizem presas pelo som, mesmo em total escuridão. Além disso, segundo a autora Jennifer Ackerman, parte do nervo auditivo do cérebro da coruja vai para o centro visual, fazendo com que elas possam ter uma imagem visual do som que escutam (algo difícil de imaginar).