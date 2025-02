Ciclovias perfeitas para esporte e lazer: saiba onde ficam

Ciclovia Brilhante (Holanda) - Fica na cidade de Eindhoven, ao sul da capital Amsterdã, e brilha no escuro. A ciclovia foi inspirada no quadro 'Noite Estrelada', do pintor holandês Van Gogh. O efeito é provocado por milhares de lâmpadas de LED, no tom azulado das estrelas.