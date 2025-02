Árvores coníferas embelezam paisagem de frias florestas

Canadá - O país abriga vastas florestas boreais de pinheiros, abetos e cedros, fundamentais para a biodiversidade e economia. As florestas boreais cobrem cerca de 60% do território do Canadá, tornando-se o maior bioma do país. Elas se estendem do Atlântico ao Pacífico, com papel crucial no ecossistema global e na regulação climática.