Javier Milei planeja retirar Argentina do Acordo de Paris e mudar legislação sobre feminicídio

O feminicídio foi incluído no Código Penal argentino como agravante de homicídio em 2012, em reação ao crescente número de mulheres assassinadas no país por motivos de gênero. “Vamos eliminar o termo feminicídio do Código Penal Argentino. Porque este governo defende a igualdade perante a lei consagrada na nossa Constituição Nacional. Nenhuma vida vale mais que outra”, escreveu nas redes sociais o ministro da Justiça da Argentina, Mariano Cúneo Libarol.