Curandeiro se destaca em 'Gladiador 2' e desperta curiosidade do público sobre ator

ALEXANDER SKARSGÅRD - Estocolmo, 25 de agosto de 1976 - Filho do renomado ator Stellan Skarsgård, Alexander começou a atuar ainda na infância, mas sua carreira tomou força em 2001. Ganhou fama internacional com True Blood (2008–2014) e consolidou sua posição com Big Little Lies (2017), que lhe rendeu um Emmy e um Globo de Ouro. Também foi destaque em The Northman (2022).