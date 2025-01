Ano Novo requer lista consciente de sonhos e metas para evitar frustração

SIGA NO

AM

AM

A definição de metas para o novo ano é uma das ações mais populares entre os brasileiros, buscando um período de saúde e concretização de projetos.

Entretanto, um grande problema decorrente dessa situação é que, muitas vezes, os sonhos não acontecem ao longo do novo ano. Os malefícios dessas simpatias e ações, executadas na virada, começam com a frustração em não concretizar os planos. Dessa forma, centenas de pessoas vão tentar correr contra o tempo para executar o máximo possível de itens nos últimos meses.

A verdade é que parte desses itens levaria o ano inteiro para apresentar resultados. Os meses vão passando e, com a percepção dos sonhos cada vez mais distantes, surgem sentimentos como ansiedade, depressão, tristeza, exaustão, decepção e insônia.

A pressão, por conta própria ou de outros, amplia as adversidades e a frustração, sendo tema frequente de conversas, comentários e fofocas. A situação provoca uma tensão extra entre aqueles que não conseguem atingir seus objetivos, sendo cada vez mais desafiador conviver com esse cotidiano.



Contudo, é importante nunca se comparar com outras pessoas, afinal, cada indivíduo tem suas próprias características, habilidades e competências. Uma alternativa para lidar com esse processo está no estabelecimento adequado das metas.







É preciso entender que não basta somente comprometimento. As promessas devem ser realizáveis dentro do cotidiano. Por isso, a recomendação para evitar o comprometimento da saúde mental está em definir objetivos práticos e pensar em pequenas mudanças a longo prazo. Afinal, é essencial adequar os propósitos para evitar a geração de erros e agravar os sentimentos de decepção e insatisfação.

A verdade é que a definição de metas têm, pelo menos, dois lados e pontos positivos e negativos. Deve-se elencar os propósitos e avaliar cada um deles em relação ao tempo e elementos necessários para a concretização, inclusive, considerando o aspecto financeiro. Uma lista de metas adequadas pode, sim, propiciar maior motivação, autoconhecimento e ainda melhorar o bem-estar e qualidade de vida.







Os pais podem transmitir a tradição das promessas de Ano Novo para os filhos, mostrando como manter a harmonia na realização delas. Uma dica interessante para ajudar pais e filhos está no livro infantojuvenil “O Pijama de Nina”, lançado no fim do ano passado. A leitura dessa incrível obra da mineira e administradora pública Geovana Santos, apaixonada por literatura, ajudará nesse processo.







A história marca a estreia de Geovana como escritora, apresentando uma obra instigante para adolescentes com um retrato da busca de segurança e autoestima nessa fase da vida. O romance expõe os desafios enfrentados por Nina, uma menina apaixonada pelo Natal em família, destacando a inquietação comum entre aqueles que atravessam os desafios do fim da infância.

O pijama de Nina é um aconchego aos jovens leitores, afinal, ao se depararem com uma personagem que se pergunta se ser educada, inteligente e esforçada basta, eles vão se reconhecer? O que é ser a melhor versão de si mesmo? Como melhorar?

Nina compreende que não precisa se comparar com outras pessoas, porém, entende que também está no caminho do aprendizado e da depuração de si mesma. As inseguranças vão sendo deixadas de lado ao reconhecer a própria força.



*** Saiba mais sobre o tema no canal do youtube multi.educacao e sobre literatura no canal multi.leitura