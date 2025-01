Casais da ficção ficaram tão marcantes que se eternizaram no imaginário popular

Elizabeth Bennet e Mr Darcy - 'Orgulho e Preconceito', de Jane Austen (1813) - A escritora britânica mostra as hipocrisias da sociedade aristocrática da Inglaterra no início do século 19 na cidade fictícia de Hertfordshire. Darcy, rico arrogante, e Elizabeth, uma mulher à frente de seu tempo, acabam sendo atraídos um pelo outro.