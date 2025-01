As mais belas princesas do mundo moderno

Princesa Charlene de Mônaco - Casada com o príncipe Albert II, Charlene de Mônaco é a princesa consorte do principado. Ex-nadadora olímpica pela África do Sul, ela se envolve em várias causas sociais, especialmente relacionadas à saúde e à proteção infantil. Recentemente, enfrentou desafios de saúde, mas continua cumprindo seus deveres reais.