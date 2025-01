Sucesso permanente: 'Casa do Dragão' se inspira em 'Game of Thrones'

Ambas as séries se baseiam em livros escritos por George R.R.Martin. 'Game Of Thrones' é inspirada nos livros da saga 'A Song of Ice and Fire' (em português, 'As Crônicas de Gelo e Fogo'). Já 'A Casa do Dragão' inspira-se em 'Fire & Blood' ('Fogo e & Sangue', no Brasil).