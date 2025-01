Alquimistas, magos e místicos mais famosos da cultura e da história

Gandalf (Literatura / Mitologia Nórdica) - Mago do universo de O Senhor dos Anéis, criado por J.R.R. Tolkien. Inspirado em figuras da mitologia nórdica, ele é sábio e corajoso, encarregado de proteger a Terra Média do mal. Lidera e inspira outros personagens, sempre aparecendo no momento certo para combater as forças sombrias.