Miss Argentina perde coroa após questionar resultado de concurso e criticar brasileira

Após essas falas, Magalí Benejam teve o título de Miss Argentina retirado. “Nossos valores focam em celebrar a diversidade, promover a inclusão e respeitar todos os indivíduos, independentemente de suas origens, crenças ou experiências. As palavras e ações de nossos representantes devem refletir esses princípios inabaláveis com os quais todos os participantes se comprometem ao se juntar à comunidade Miss Universo.', afirmou a organização do Miss Universo.