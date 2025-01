Michelle Obama: admirada e popular, ex-primeira-dama dos EUA completa 61 anos

Marcela Temer - Paulista de 41 anos. Foi primeira-dama do Brasil no mandato de Michel Temer, entre agosto de 2016 e janeiro de 2019. Formou-se em Direito, foi Miss Paulínia e vice-Miss São Paulo. Casada com o político Temer desde 2003. Com 42 anos de diferença de idade, o casal tem um filho, Michelzinho. Em 2016, foi eleita a primeira-dama mais bela do mundo pela imprensa americana.