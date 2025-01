Leitura labial revela que Kate Winslet vibrou com premiação de Fernanda Torres

Além disso, a criadora de conteúdo surda Jackie G postou no TikTok a leitura labial que fez de Kate Winslet. Após Viola Davis anunciar Fernanda Torres como vencedora, a britânica diz: “Oh, great, great (“Oh, ótimo, ótimo!”). Na sequência, ela afirma para outra pessoa: “I told you. Didn’t I say that would happen?” (Eu te disse. Eu não disse que isso aconteceria?).