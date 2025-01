Doença que fez Evaristo Costa 'definhar' atinge 3 mil pessoas no DF

O Jornal Metrópoles divulgou que um dos casos é de Késsia Ribeiro, 32 anos, que passou a sofrer da doença depois de comer um cachorro-quente na rua. Ela achava que as diarreias eram de intoxicação alimentar, mas os sintomas persistiram por meses. Kessia se tornou vice-presidente da Associação de Doenças Inflamatórias Intestinais do Distrito Federal, para auxiliar pessoas com o mesmo problema.