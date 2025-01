Certidões de óbito de vítimas da ditadura militar serão 'corrigidas'; entenda

No domingo (5/1), Fernanda ganhou o Globo de Ouro de Melhor Atriz em Filme de Drama graças à sua atuação. Concorriam com ela: Nicole Kidman ('Babygirl'), Angelina Jolie ('Maria Callas'), Kate Winslet ('Lee'), Tilda Swinton ('O quarto ao lado') e Pamela Anderson ('The last showgirl').