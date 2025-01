Jules Verne: autor de loucas aventuras do século 19 ainda é pop

Verne também escreveu 'A Ilha Misteriosa', 'A Esfinge dos Gelos', 'A Aldeia Aérea', 'O Raio Verde' e 'Aventuras do Capitão Hatteras', entre outras dezenas de obras que geram curiosidade e mexem com o espírito aventureiro do leitor. Seu último livro foi 'O Senhor do Mundo' (1904).